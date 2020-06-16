Виктория Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня раскритиковала россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.

По мнению Бони, помощь нужно оказывать предпринимателям, бизнес которых не развивался в течение двух месяцев из-за пандемии коронавируса, Об этом она заявила в Instagram.

Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаём деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас всё хреново, — выразила мнение она.

Боня также отметила, что государство не должно решать, какая зарплата будет «у криворуких алкоголиков». По её словам, если работа стоит 10 тысяч, то столько и нужно за неё получать.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Водонаева высказала в Instagram опасения, что после расширения программы материнского капитала «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. При этом она выразила уверенность, что проблема «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».

Позднее она приехала в отделение полиции, где дала объяснения из-за своего поста. Заявление на Водонаеву написал житель Йошкар-Олы, который увидел в её публикациях признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Вслед за этим аналогичное заявление подала жительница Москвы, писал NEWS.ru.