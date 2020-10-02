Виктор Рыбин впервые стал дедушкой

https://static.news.ru/photo/88e1e11c-04c9-11eb-827b-fa163e074e61_660.jpg Виктор Рыбин Фото: nsenchukova_official/instagram.com

58-летний певец Виктор Рыбин рассказал, что у него родился внук. Имени малыша при этом он раскрыть не может из-за того, что его просила этого не делать мама малыша — его дочь Мария.

При этом новоиспечённый дедушка отметил, что у них в семье родился настоящий богатырь.

Нормальный мальчик, крупненький. 3700–3800 и 54 сантиметра. Родился вчера, — поведал артист 5-tv.ru .

Рыбину, правда, не удалось пока повидаться с малышом. Мария сейчас находится в роддоме в Долгопрудном и не пускает к малышу даже самых близких родственников. Отчасти это связано с соблюдением эпидемиологических мер. В обозримом будущем Рыбин рассчитывает посмотреть на внука через неделю.

Вообще не пускает пока Маша. Сейчас нельзя. Тем более, сейчас такая ситуация, все стараются соблюдать меры предосторожности. Через неделю, скорее всего, — отметил певец.

До этого о рождении мальчика рассказала жена Рыбина Наталья Сенчукова. Мария — дочь артиста от первого брака. Также у Рыбина есть сын, который родился уже в союзе с нынешней женой.

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