Виктор Рыбин впервые стал дедушкой

58-летний певец Виктор Рыбин рассказал, что у него родился внук. Имени малыша при этом он раскрыть не может из-за того, что его просила этого не делать мама малыша — его дочь Мария.
При этом новоиспечённый дедушка отметил, что у них в семье родился настоящий богатырь.
Нормальный мальчик, крупненький. 3700–3800 и 54 сантиметра. Родился вчера, — поведал артист 5-tv.ru .
Рыбину, правда, не удалось пока повидаться с малышом. Мария сейчас находится в роддоме в Долгопрудном и не пускает к малышу даже самых близких родственников. Отчасти это связано с соблюдением эпидемиологических мер. В обозримом будущем Рыбин рассчитывает посмотреть на внука через неделю.
Вообще не пускает пока Маша. Сейчас нельзя. Тем более, сейчас такая ситуация, все стараются соблюдать меры предосторожности. Через неделю, скорее всего, — отметил певец.
До этого о рождении мальчика рассказала жена Рыбина Наталья Сенчукова. Мария — дочь артиста от первого брака. Также у Рыбина есть сын, который родился уже в союзе с нынешней женой.
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