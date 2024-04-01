«Отдельные личности»: Виктор Добронравов рассказал о конкуренции с братом Виктор Добронравов заявил, что никогда не конкурировал со знаменитым братом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Виктор Добронравов

Актер Виктор Добронравов рассказал в шоу «Кстати» в «VK Видео», что никогда не конкурировал с братом Иваном и не считал его своим соперником. По его словам, они развивались в разном темпе, играли в разных театрах и проектах и, несмотря на независимость, очень друг друга любят.

Дело в том, что мы сами по себе отдельные личности. И если вспомнить, то Ваня первый из нас прозвучал как артист, когда снялся у Звягинцева. Ни «Ликвидации», ни «Не родись красивой» тогда еще не было. Мы всегда играли в разных театрах и проектах. Но мы друг друга очень любим. Горжусь, что я сын своего отца, — сказал Добронравов.

Ранее стало известно, что Федор Добронравов отменил все свои спектакли до конца года. По данным Telegram-канала SHOT, 62-летнему артисту предстоит продолжительная реабилитация после серьезной операции.

14 февраля в Культурном центре ЗИЛ в Москве был отменен спектакль «Ты где-то рядом» с Федором Добронравовым в главной роли. В пресс-службе учреждения сообщили, что постановку перенесли из-за ухудшения самочувствия артиста. Агент Добронравова Ирина Сойкина подтвердила отмену мероприятия из-за болезни актера. Жена и сыновья народного артиста РФ не раскрывают подробности его состояния.