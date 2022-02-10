Вика Цыганова объяснила, почему предпочитает жить за городом

Певица Вика Цыганова заявила, что на неё часто «орали» люди из разных регионов России, когда она жила в центре Москвы. По словам исполнительницы, её называли «Русской водкой» и «балалайкой-заразой», пишет «Царьград».

Мы жили в центре Москвы, на Глинищевском переулке, и я ходила в Елисеевский гастроном, я встречала людей из Магадана, из Владивостока, откуда-нибудь из Курска, ну со всей России, вот они орали на меня: «Балалайка-зараза пошла, вон Русская водка идёт». Я так подустала реагировать. И я действительно не могла прийти в магазин купить себе продукты, — подчеркнула Цыганова.

Она уточнила, что после переезда за город, сразу решила остаться жить там. Цыганова вспомнила, как они с мужем Виктором спали на полу. По её словам, она твёрдо решила не возвращаться жить в Москву после того, как услышала пение соловьёв утром.

Ранее Вика Цыганова жёстко высказалась об экстравагантных поступках и словах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). В беседе с NEWS.ru артистка сравнила молодого музыканта с «кучкой навоза», из которой, по её мнению, может вырасти «прекрасная роза». Перевоспитание рэпера, считает Цыганова, возможно только при одном условии.