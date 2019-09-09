https://static.news.ru/photo/bbfad8d6-d2f9-11e9-b59c-fa163e074e61_660.jpg Вика Цыганова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Баллотировавшаяся в Госдуму от Хабаровского края певица Виктория Цыганова заявила, что в её проигрыше виновата «Единая Россия».

По её словам, избирательный штаб намерено «слил» её кандидатуру.

«Единая Россия» опорочила меня, я не собираюсь представлять её интересы. Меня опорочили люди, которые вели мою избирательную кампанию, — подчеркнула она.

Артистка также отметила, что работавшая с ней команда «обгадила» её и ушла «не попрощавшись».

Цыганова добавила, что не поддерживает правящую партию — она лишь хотела помочь своему региону, передаёт портал argumenti.ru .

После обработки 99,72% протоколов, по данным ЦИК РФ, на выборах побеждает 33-летний зять покинувшего должность депутата от региона Сергея Фургала — кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с результатом в 39,12% голосов. Виктория Цыганова заняла третье место, набрав 10,68% голосов, сообщает URA.RU .

Как писал News.ru, ранее Цыганова получила удостоверение кандидата в депутаты Госдумы. По её словам, она «почувствовала большую ответственность» и ощутила «поддержку от простых людей». О желании Цыгановой баллотироваться в Госдуму от Хабаровского края стало известно в июне 2019 года. Она намеревается вернуться на свою малую родину — в Комсомольск-на-Амуре.