Баллотировавшаяся в Госдуму от Хабаровского края певица Виктория Цыганова заявила, что в её проигрыше виновата «Единая Россия».
По её словам, избирательный штаб намерено «слил» её кандидатуру.
«Единая Россия» опорочила меня, я не собираюсь представлять её интересы. Меня опорочили люди, которые вели мою избирательную кампанию, — подчеркнула она.
Артистка также отметила, что работавшая с ней команда «обгадила» её и ушла «не попрощавшись».
Цыганова добавила, что не поддерживает правящую партию — она лишь хотела помочь своему региону, передаёт портал
После обработки 99,72% протоколов, по данным ЦИК РФ, на выборах побеждает 33-летний зять покинувшего должность депутата от региона Сергея Фургала — кандидат от ЛДПР Иван Пиляев с результатом в 39,12% голосов. Виктория Цыганова заняла третье место, набрав 10,68% голосов, сообщает
Как писал News.ru, ранее Цыганова получила удостоверение кандидата в депутаты Госдумы. По её словам, она «почувствовала большую ответственность» и ощутила «поддержку от простых людей». О желании Цыгановой баллотироваться в Госдуму от Хабаровского края стало известно в июне 2019 года. Она намеревается вернуться на свою малую родину — в Комсомольск-на-Амуре.