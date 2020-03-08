https://static.news.ru/photo/195436d0-6251-11ea-8645-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Джиган после скандала с супругой Оксаной Самойловой оказался на лечении в элитной клинике во Флориде. Месяц пребывания в Seaside Palm Beach стоит 5,4 млн рублей, в учреждении лечатся алкоголики и наркоманы.

Сейчас Джиган находится в этом диспансере, подтверждением тому служат кадры, которые он опубликовал в микроблоге, представ перед поклонниками в белом халате и со сбритыми волосами.

@iamgeegun

Я — психбольной. Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке, — подписал снимки рэпер.

Джиган извинился перед супругой Оксаной Самойловой после скандальных пьяных выходок. Часть публикаций он посвящает жене.

Я люблю тебя, родная! И буду любить вечно! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир! — пишет, к примеру, многодетный отец.

Самойлова не реагирует на эти сообщения. Поклонники всеми силами стараются её поддержать, сожалея о развале семейной идиллии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, просит прощения у своей супруги Оксаны Самойловой. По некоторым данным, женщина выгнала своего супруга из дома за измену.