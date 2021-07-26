Видео с заграничной свадьбы пасынка Стаса Михайлова появилось в Сети

Видео с бракосочетания пасынка Стаса Михайлова Андрея в Греции появилось в Интернете. Его опубликовала жена знаменитого певца Инна на своей странице в Instagram.

Пасынок Михайлова женился на гречанке по имени Кэти, сочетали пару в церкви, а после отметили радостное событие в кругу близких. Свадьба состоялась на террасе со свечами, цветами и иллюминацией.

Стас Михайлов, который хорошо относится к детям от первого брака своей жены, тепло поздравил 28-летнего пасынка и его избранницу.

Какой процент вероятности был, что встретятся Андрей и Кэти? Он из России, она из Греции. А жизнь так определила, что они встретились. Поэтому это очень важно и не случайно, это — промысел божий. Счастья молодым! — произнёс трогательную речь артист.

На радостное событие не замедлили откликнуться поклонники Михайлова, которые также присоединились к поздравлениям. «Они очень похожи друг на друга, милые, красивые. Здоровья, семейного благополучия, любви!», «Пара необыкновенная. Как подходят друг другу! Мы желаем счастья вам», написали в комментариях пользователи.

Ранее физиогномист Зоя Никитенкова рассказала, чем притягивает многочисленных поклонниц Стас Михайлов. По её словам, артист сочетает в себе все черты, привлекающие женщин в мужчинах.