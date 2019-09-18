https://static.news.ru/photo/309513a4-d99f-11e9-9a35-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский фигурист Пётр Чернышёв был замечен в одной из столичных клиник, где, предположительно, проходит лечение его жена — актриса Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга — глиобластому.

По словам очевидцев, заснявших спортсмена на видео, он был одет в джинсы, спортивную куртку и кепку, скрывающую лицо. Всё было сделано для того, чтобы не привлечь внимание к своей персоне, сообщает «Москва 24».

Отмечается, что Чернышёв пришёл навестить свою жену, 48-летнюю Анастасию Заворотнюк, которая в настоящее время находится в состоянии глубокой комы. Некоторое время назад возле этой клиники была замечена и старшая дочь актрисы от первого брака.

При этом официальный представитель актрисы Стас Христов заявил, что ему больше нельзя говорить о её здоровье.

Несмотря на то, что семья Заворотнюк отказывается давать какие-либо комментарии о состоянии её здоровья, никаких подтверждений появляющейся в СМИ информации на данный момент нет. При этом всё больше фактов указывает на то, что, к сожалению, артистка действительно тяжело больна.

13 сентября она попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней актрисы возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Практикующий анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у Анастасии Заворотнюк начался сепсис. По его словам, о начале заражения крови у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» говорят осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.

Ранее News.ru писал о том, что руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, находящийся в дружеских отношениях с актрисой Анастасией Заворотнюк, попросил россиян не думать о плохом и помолиться за её здоровье.