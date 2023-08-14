«Видела его слабым, в слезах»: какой была жена Домогарова, умершая от рака

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Александр Домогаров

Вторая жена актера Александра Домогарова Ирина скончалась 13 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Как познакомились бывшие супруги, сколько лет прожили вместе и почему развелись?

Что известно о втором браке Домогарова

Актер Александр Домогаров познакомился с Ириной, в девичестве Гуненковой, в 1985 году в Театре Советской армии. С 1986 года они стали жить гражданским браком. Спустя год, 16 апреля, пара узаконила отношения, вскоре появился на свет их общий сын Александр. Ирина оставила театральный институт, где училась на актерском факультете, и посвятила себя семье. Артист рассказал в документальном фильме «Александр Домогаров. Откровения затворника», что вместе они пережили непростое время.

«Ирина Анатольевна родила Сашу, надо было ездить на дачу, и надо было их отправлять на отдых на летнее время. А зарплата была тогда, если я не ошибаюсь, у меня 75 рублей, а у нее что-то около 45 рублей. И на аванс мы покупали крупу, картошку, тушенку. В Лианозово был такой рынок, где можно было все дешево купить. Отравиться этим ничего не стоило», — вспоминал актер.

Домогаров благодарен второй жене за воспитание сына. В интервью «7 Дням» он рассказал, что бывшая супруга целыми днями была занята обучением Александра.

«Ира — фантастическая мама. Фортепиано на Ленинском проспекте, фигурное катание на «Локомотиве», языки. Когда Сашка пошел в первый класс, я каждый понедельник два года преподавал драму в его школе, потом этим занялась Ира. По возможности проводили время и на катке, и на экзаменах в музыкальной школе», — отмечал актер.

Спустя 12 лет брака Александр и Ирина развелись. С сыном артист сохранил хорошие отношения.

«Мы все равно родственные души, все равно родные, все равно любимые, все равно это мое от А до Я», — заявил Домогаров.

Почему Александр Домогаров развелся со второй женой Ириной

Домогаров расстался со второй супругой в конце 90-х, когда встретил актрису Наталью Громушкину. Они вместе играли в спектакле «Милый друг» режиссера Андрея Житинкина.

На момент развода родителей Александру Домогарову-младшему было 11 лет. По его словам, он не ощутил распада семьи благодаря тому, что мать и отец остались в хороших отношениях.

«Отец с мамой сделали все для того, чтобы не было ощущения, что семья развалилась. И я не заметил этой драмы. Был занят собой. У меня как раз начался переходный возраст в классе пятом-шестом. Мне было наплевать на все, кроме того, что меня в тот момент увлекало», — сообщил он.

После развода Ирина уделяла внимание не только ребенку, но и семье Александра Домогарова. Одна из возлюбленных, артиста Айгуль Мильштейн, рассказала «Экспресс-газете», что вторая супруга разделила с ним все трагедии.

«Она — его самый близкий друг. Только Ирина видела Домогарова слабым, больным, в слезах. Она ухаживала за его умирающей мамой, была рядом с Александром, когда у него в 2008 году погиб сын от первого брака Дима. Ира содержит дом Домогарова, тащит туда продукты и бытовую химию, выгуливает его собак, когда он сам на гастролях или на съемках... Они уже давно не живут вместе, но до сих пор Ира рядом с ним», — заявила женщина.

Александр Домогаров оставался рядом с бывшей женой, когда у нее диагностировали онкологическое заболевание. Вместе с сыном он два с половиной года боролся за ее жизнь, даже когда врачи сказали, что бессильны, и отправили Ирину на паллиативное лечение.

«Теперь я один со своим горем. Нет, не один, с настоящими друзьями и со своим любимым папой, который всегда рядом. И мы должны с ним пережить этот кошмарный сон! Сделать все возможное ради мамы», — рассказал Александр Домогаров-младший.

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