Ветлицкая решила «избавиться» от элитной квартиры в Москве Mash: Ветлицкая переписала элитную квартиру на дочь из-за страха конфискации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Ветлицкая

Российская эстрадная певица Наталья Ветлицкая переписала элитную квартиру на Патриарших прудах в Москве на 19-летнюю дочь, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, причиной этому стала возможная конфискация имущества артистки из-за дискредитации Вооруженных сил России.

Как передает канал, в 2023 году Ветлицкая, которая переехала в Испанию в 2000-х годах, опубликовала в социальных сетях пост и осудила специальную военную операцию России на Украине. После этого певицу потребовали признать иностранным агентом, несмотря на то, что она удалила публикации.

Расположенная в центре Москвы квартира Ветлицкой имеет площадь 200 квадратных метров. По данным Mash, эту недвижимость ей подарил бизнесмен Сулейман Керимов. В настоящее время стоимость жилья артистки оценивается примерно в 200 млн рублей.

Ранее российский шоумен и продюсер Александр Цекало начал избавляться от недвижимости в России. По некоторым данным, артист продал особняк в элитном поселке Подмосковья за 430 млн рублей. Загородный коттедж, где проживал Цекало, находится по соседству с домами ведущего КВН Александра Маслякова и певицы Маши Распутиной.