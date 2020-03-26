Наталья Ветлицкая рассказала в личном блоге, что подозревает у себя коронавирус. Певица пробыла ночь в испанской клинике, но ни да, ни нет врачи не сказали.
Исполнительница почувствовала себя плохо ещё неделю назад, а потом у неё повысилась температура и начался кашель. Певица сама поехала в госпиталь, врачи оставили её на домашнем лечении.
Ветлицкая подробно описала свои симптомы, пожаловавшись на то, что не может откашляться.
Я пыталась набрать воздух, чтобы прокашляться, но у меня было такое ощущение, что мне некуда набирать воздух, — описала свои ощущения певица.
В итоге врачи оставили на ночь настырную посетительницу, взяли у неё кровь на анализ. На утро доктор сказал, что у Ветлицкой хорошие показатели, но есть ли у певицы коронавирус, он сказать не может.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Воробьёв находится сейчас в США и не может сделать тест на коронавирус. Певец заболел, у него поднялась температура, но врачи не видят оснований отправлять его на диагностику.
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