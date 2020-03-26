https://static.news.ru/photo/7679b4c2-6f10-11ea-8099-fa163e074e61_660.jpg Наталья Ветлицкая Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Ветлицкая рассказала в личном блоге, что подозревает у себя коронавирус. Певица пробыла ночь в испанской клинике, но ни да, ни нет врачи не сказали.

Исполнительница почувствовала себя плохо ещё неделю назад, а потом у неё повысилась температура и начался кашель. Певица сама поехала в госпиталь, врачи оставили её на домашнем лечении.

Ветлицкая подробно описала свои симптомы, пожаловавшись на то, что не может откашляться.

Я пыталась набрать воздух, чтобы прокашляться, но у меня было такое ощущение, что мне некуда набирать воздух, — описала свои ощущения певица.

В итоге врачи оставили на ночь настырную посетительницу, взяли у неё кровь на анализ. На утро доктор сказал, что у Ветлицкой хорошие показатели, но есть ли у певицы коронавирус, он сказать не может.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Воробьёв находится сейчас в США и не может сделать тест на коронавирус. Певец заболел, у него поднялась температура, но врачи не видят оснований отправлять его на диагностику.