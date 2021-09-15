Ветлицкая отменила концерты в России из-за отказа привиться от COVID

Певица Наталья Ветлицкая заявила на своей странице в Instagram, что отменяет все свои концерты в России, так как не собирается проходить вакцинацию от коронавируса. В настоящий момент исполнительница вместе с дочерью проживает в Испании.

Это личное право и личная ответственность каждого — сделать свой выбор без оглядки на постороннее мнение. Мой выбор заключается в том, что я никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не буду делать это ни себе, ни своему ребёнку, — заявила Ветлицкая.

При этом она отметила, что ещё в марте прошлого года она предложила концертной организации отменить концерты и вернуть билеты. По словам Ветлицкой, на тот момент люди ещё надеялись, что все скоро вернуться к нормальной жизни.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что вакцинация от коронавируса не поможет справиться с пандемией. Вместо этого политик предложил заниматься «зарядкой и закаляться». Лидер коммунистов отметил, что россиянам придётся жить в этих условиях не один год. При этом он призвал власти помочь семьям, пострадавшим от пандемии.