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Ветка дерева довела Тома Круза до истерики

18:33, 30 апреля 2021
Том Круз Том Круз Фото: Kika Press/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Американский актёр Том Круз устроил истерику во время съёмок новой части франшизы «Миссия невыполнима». Артист хотел отдохнуть в трейлере, однако его «довела» ветка дерева, помешавшая расслабиться, передаёт портал Mirror.

Она часто билась о крышу вагончика, и постоянный шум всё-таки вывел Круза из себя. Пришлось вызывать специалистов, убравших в итоге раздражающую листву.

Нет ничего такого, с чем Том [Круз] не мог бы смириться. Так что представьте себе, как все были озадачены, когда вокруг дерева поднялась такая суета. По-видимому, шум становился невыносимым, и он больше не смог его терпеть, — рассказал журналистам источник.

Собеседник портала добавил, что Круза нервируют местные жители, приходящие на съёмочную площадку в качестве наблюдателей. Съёмки седьмой части «Миссии» начались в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса работа над фильмом затянулась. Премьера запланирована на 2022-й. Восьмой фильм про суперагента Итана Ханта может выйти на экраны в 2023 году.

Ранее стало известно, что Том Круз планирует полететь в космос для съёмок нового фильма франшизы «Миссия невыполнима». По предварительным данным, голливудская звезда не против выложить крупную сумму денег на реализацию своей задумки и начал переговоры об этом с представителями NASA.

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