Ветка дерева довела Тома Круза до истерики

Американский актёр Том Круз устроил истерику во время съёмок новой части франшизы «Миссия невыполнима». Артист хотел отдохнуть в трейлере, однако его «довела» ветка дерева, помешавшая расслабиться, передаёт портал Mirror.
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Нет ничего такого, с чем Том [Круз] не мог бы смириться. Так что представьте себе, как все были озадачены, когда вокруг дерева поднялась такая суета. По-видимому, шум становился невыносимым, и он больше не смог его терпеть, — рассказал журналистам источник.
Собеседник портала добавил, что Круза нервируют местные жители, приходящие на съёмочную площадку в качестве наблюдателей. Съёмки седьмой части «Миссии» начались в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса работа над фильмом затянулась. Премьера запланирована на 2022-й. Восьмой фильм про суперагента Итана Ханта может выйти на экраны в 2023 году.
Ранее стало известно, что Том Круз планирует полететь в космос для съёмок нового фильма франшизы «Миссия невыполнима». По предварительным данным, голливудская звезда не против выложить крупную сумму денег на реализацию своей задумки и начал переговоры об этом с представителями NASA.