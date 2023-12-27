«Ветераны России» пояснили, когда поверят извинениям Ивлеевой Глава «Ветеранов России» предложил Ивлеевой отправиться в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Извинений блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки недостаточно, заявил NEWS.ru глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он предлагает ей посетить зону проведения специальной военной операции, чтобы познакомиться с реалиями жизни и понять, в какой ситуации находится страна.

Они себя называют элитой, звездами, говорят о своих каких-то праведных намерениях, извиняются. Но этого недостаточно — извинений Ивлеевой. Мы ей предлагаем посетить зону СВО, чтобы она познакомилась с реалиями жизни, поняла, что страна находится в непростой ситуации. Что такие мероприятия выглядят намеренной провокацией, — говорит Резяпов.

Также он посоветовал Ивлеевой принять участие в гуманитарных операциях и личным примером показать любовь к своей стране, о которой она говорит. Это, по словам Резяпова, будет лучше, чем вешать «драгоценности на свою пятую точку».

Лично пусть отвозит гуманитарную помощь, а не вешает драгоценности на свою пятую точку, тем более с такой стоимостью. Пусть отправит гуманитарку добровольческим формированиям или купит несколько машин высокой проходимости — транспорт всегда нужен, особенно на передовой, — подытожил Резяпов.

Ранее Ивлеева извинилась за организованную вечеринку. Она объяснила, что мероприятие было посвящено презентации фотосессии, которую не получилось опубликовать в журнале Playboy, ушедшем из России. В 2022 году блогер стала главным редактором этого журнала и на первой обложке сняла 100 женщин, «не боящихся показать красоту своих тел».