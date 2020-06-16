Ветераны Афганистана пригрозили Киркорову после видео о десантниках-геях

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Скандальный ролик Киркорова про ВДВ, который наделал много шума в соцсетях и вызвал шквал критики, разгневал ветеранов афганской войны. Как заявил заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев, военные призывают разобраться с артистом по-мужски.

Это уже не первая выходка. Эти ребята всё лезут и лезут, на что-то напрашиваются. Это терпеть больше нельзя. Жалобы писать — недостойное десантника дело. А встретимся — я первый ему врежу, куда он заслуживает. Хватить с ними сюсюкаться, — подчеркнул Кошелев в интервью «360».

Он также отметил, что издевательства, которые допустил певец, недопустимы. Никто не имеет права насмехаться над военными формами и символами. Десантник назвал ролик святотатством и заявил, что ответом на него может стать его стих.

Кто помнит десантное братство, // Обязан Киркорову Филу, // В ответ на его святотатство,// Коль встретится, съездить по рылу, — продекламировал Кошелев.

Он призвал Киркорова подумать о последствиях содеянного и посоветовал ему «бояться».

Возмущение ролик вызвал и у председателя правления Свердловской региональной организации РСВА Виктора Бабенко. На своей странице в Facebook он подметил , что самым неприятным фактом стало то, что артист выложил видео именно в этот год, когда страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 90-летие ВДВ.

Исходя из этого, я считаю, что у него нет ни стыда, ни совести, ни любви к России, — заключил Бабенко.

Он пообещал Киркорову «особый приём», когда тот приедет с гастролями в Екатеринбург. Этот визит, по его словам, король поп-сцены запомнит на всю жизнь.

Союз десантников РФ не на шутку разозлился из-за очередного скандального видео поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. Ветераны подписали обращение к Минкультуры с требованием удалить ролик из соцсетей. В скетче Киркоров предстал в тельняшке и голубом берете с двусмысленными шутками об ориентации своего персонажа. Экс-глава ВДВ Владимир Шаманов назвал этот сюжет отвратительным и призвал Киркорова извиниться и удалить видео.

Режиссёр Марюс Вайсберг, снявший ролик с Филиппом Киркоровым в роли десантника, заявил, что не хотел никого оскорбить. Он отметил, что Киркоров — артист, который играл роль, поэтому предъявлять претензии лично ему странно, писал NEWS.ru