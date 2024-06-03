«Весьма удачный опыт»: Бородина показала, как впервые подоила корову Ксения Бородина опубликовала видео, как впервые доит корову в деревне

Телеведущая Ксения Бородина в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала Reels (короткое вертикальноt видео), на котором доит в деревне корову. Звезда отметила, что это ее первый опыт такого взаимодействия с животным.

Мой первый опыт [доения коровы], и, могу сказать, весьма удачный, — поделилась впечатлениями звезда.

Перед тем как взяться за дело, Бородина посетила мастер-класс от профессиональной доярки. Работница рассказала, что корову легче доить без перчаток и продемонстрировала, как это происходит. Телеведущая сильно удивилась, узнав, что для комфорта животного используется специальный крем для доения.

Ранее Бородина поделилась, что «ревела как ребенок», когда уезжала в очередную длительную командировку. Звезда «Дома-2» пояснила, что ей тяжело даются расставания с любимыми людьми. В доказательство Бородина опубликовала снимок с заплаканным лицом.

До этого телеведущая рассказала, что еще в 2022 году предсказала грядущий развод голливудских актеров Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. По ее словам, она «как в воду глядела». Бородина также отметила, что знаменитая пара «повторила свою прошлую ошибку». По словам Бородиной, брак Лопес и Аффлека был обречен на провал, потому что актера тяготило повышенное внимание к их паре со стороны прессы. Также она отметила, что Аффлек выглядел «замученным» и терпел происходящее ради жены.