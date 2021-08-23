Весит чуть больше 30 кг, заново учится ходить: МакSим сняли на видео

Восстанавливающаяся после месячной комы певица Марина Абросимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, снова отправилась в больницу для проведения ряда процедур. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Никаких осложнений для здоровья у МакSим нет, однако ей всё-таки придётся посетить медицинское учреждение для того, чтобы снять швы, наложенные после её длительного пребывания в состоянии комы: артистка почти месяц...