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Весит чуть больше 30 кг, заново учится ходить: МакSим сняли на видео

16:59, 23 августа 2021
Весит чуть больше 30 кг, заново учится ходить: МакSим сняли на видео
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Изменившуюся после болезни певицу МакSсим сняли на видео. На кадрах видно, что артистка сильно похудела и заново учится ходить. Запись появилась в Telegram-канале Baza.

Восстановление даётся непросто: МакSим весит чуть больше 30 кг, организм заново учится обычным вещам. Из-за потери мышечной массы ходит Марина с трудом, ей помогает врач-куратор Денис Павлов, — говорится в сообщении.

Как поясняет издание, певице до сих пор трудно дышать, и говорить про её возвращение на сцену слишком рано.

По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займёт восстановление — сказать невозможно, — сказали представители МакSим.

Ранее волонтёр рассказал, как ухаживал за певицей в больнице. По его словам, кожа артистки была «словно почерневшая». Он подтвердил, что МакSим, и без того не отличавшаяся пышными формами, резко похудела во время болезни.

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