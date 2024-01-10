«Вешу 48 кило»: Наталья Штурм озвучила диагноз врачей Врачи диагностировали у Натальи Штурм дистрофию

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Штурм

57-летняя певица Наталья Штурм заявила в разговоре с womanhit.ru, что после смерти матери врачи выявили у нее дистрофию. По словам артистки, из-за трагедии у нее пропал аппетит, а ее вес сейчас составляет 48 килограммов. Штурм отметила, что и раньше теряла вес на фоне стресса.

Сейчас я вешу 48 килограммов. Врачи поставили мне дистрофию. Они это определяют по ключицам. Мне просто не хочется есть совсем. За сегодняшний день я съела только один мандарин и все. Понимаю, что так нельзя и так долго продолжаться не может. Сейчас постараюсь себя заставить съесть йогурт, — сказала певица.

Штурм отметила, что ее 90-летняя мать умерла 3 января из-за проблем с сердцем. После этого артистка возит с собой ее портрет и постоянно с ней разговаривает.

Мне очень хорошо так: я с ней разговариваю. Я всю жизнь была пропитана мамой. Всегда знала, что она мне скажет, когда отругает и за что похвалит. Я даже знаю, что она сейчас сказала бы мне, если бы увидела мое состояние: «Ну и да. Я ушла, и че? Теперь давай ты дальше продолжай поддерживать нашу фамилию!» — рассказала она.

Ранее Штурм в своем блоге со слезами на глазах сообщила о смерти мамы и выпила стакан водки в прямом эфире. Поклонники посоветовали артистке переживать горе без телефона и осудили ее желание показывать себя публике в нетрезвом виде. Некоторые назвали поведение исполнительницы пошлым и театральным.