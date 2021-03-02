«Весеннее обострение»: мать Королёвой собрала новый урожай ненависти

https://static.news.ru/photo/ab61a814-7b64-11eb-9ed3-96000091f725_660.jpg Фото: mama_luda_star/instagam.com

Мама певицы Наташи Королёвой вызвала недоумение и раздражение у подписчиков, опубликовав фотосессию по случаю своего 75-летия. После того как на Людмилу Порывай обрушилась критика пользователей соцсетей, она решила оправдаться и свалила всю вину за нелепые снимки на дочь.

Порывай заявила, что Королёва затащила её к фотографу обманом, и теперь живущая в Майами женщина пытается объяснить это в Instagram.

Наташа не даёт мне расслабляться: «Мама, давай что-нибудь отмочим!» Я сопротивлялась, но она у меня если что-то задумала, то осуществит. «Мама, я заказала фотосессию. Ты меня туда отвезёшь, а потом заберёшь машину». Я думала, что буду шофёром. А уже на месте выяснила, что фотосессию Наташа заказала для меня!!! Я кайфанула! — при этом призналась Порывай.

Пост со снимками из фотостудии, на которых «мама Люда» предстала в образе куклы Барби, собрал огромное количество негативных комментариев. Их писали не только на странице Порывай, но и Королёвой, а также мужа певицы стриптизёра Сергея Глушко (Тарзана).

Маму певицы называли и клоунессой, и залежалой колбасой в масле. Ответила хейтерам Порывай в своём стиле. Женщина опубликовала видео с другой фотосессии. На этот раз она облачилась в кружевной комбинезон с панталонами и огромным декольте, а сверху накинула плащ с принтом из игральных карт.

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