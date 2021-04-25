«Весь сезон восхищался»: Ревва назвал любимого героя шоу «Маска»

Член жюри второго сезона шоу «Маска» Александр Ревва в своём Instagram назвал любимого участника проекта.
После очередного выпуска из проекта выбыл ещё один герой — им стал Стас Пьеха, который скрывался в костюме Неваляшки.
Лично я весь сезон восхищался Неваляшкой! Стас Пьеха, огромное спасибо тебе за твои многочисленные таланты и фантастические эмоции, которые ты дарил нам каждую программу! За твоё потрясающее чувство юмора отдельное спасибо! Браво, артист! — написал шоумен.
Он также попросил подписчиков поделиться своими эмоциями от шоу. Некоторые из них отметили, что не ожидали такого чувства юмора от Пьехи и это сбило их с толку.
Неваляшка всех обвел вокруг пальца своими подсказками и юмором. Теперь никому не верю. Браво, Стас Пьеха, — посмеялась одна из фанаток Реввы.