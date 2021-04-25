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Шоу-бизнес

«Весь сезон восхищался»: Ревва назвал любимого героя шоу «Маска»

16:32, 26 апреля 2021
Александр Ревва Александр Ревва Фото: arthurpirozhkov/instagram.com

Член жюри второго сезона шоу «Маска» Александр Ревва в своём Instagram назвал любимого участника проекта.

После очередного выпуска из проекта выбыл ещё один герой — им стал Стас Пьеха, который скрывался в костюме Неваляшки.

Лично я весь сезон восхищался Неваляшкой! Стас Пьеха, огромное спасибо тебе за твои многочисленные таланты и фантастические эмоции, которые ты дарил нам каждую программу! За твоё потрясающее чувство юмора отдельное спасибо! Браво, артист!написал шоумен.

Он также попросил подписчиков поделиться своими эмоциями от шоу. Некоторые из них отметили, что не ожидали такого чувства юмора от Пьехи и это сбило их с толку.

Неваляшка всех обвел вокруг пальца своими подсказками и юмором. Теперь никому не верю. Браво, Стас Пьеха, — посмеялась одна из фанаток Реввы.

Ранее Стас Пьеха, выступавший в шоу «Маска» в костюме Неваляшки, рассказал в интервью «MK», какой номер дался ему особенно тяжело. Он признался, что после одного танца ему потребовалась помощь врачей.

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