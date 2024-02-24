Вертолет, коньяк и стул вошли в райдер Тимати Baza: вертолет, коньяк и стул для охранника входят в райдер Тимати

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов)

Telegram-канал Baza опубликовал райдер российского рэпера Тимати. По информации канала, в список требований звезды, в частности, вошли личный вертолет, французский коньяк и стул для охранника. Отмечается, что за свое выступление исполнитель получает 5,5 млн рублей.

Как пишет канал, одним из важнейших пунктов райдера Тимати является трансфер: артист летает только бизнес-классом. Авторам стало известно, что в аэропорту команду и артиста должны встретить грузчики, которые заберут оборудование. Машина, на которой Тимати будет передвигаться по городу, должна быть представительского класса с тонированными стеклами. Однако, как отмечает канал, если путь от аэропорта до города больше 50 км, то заказчик должен предоставить вертолет, предпочтительно — Eurocopter.

Согласно данным канала, рэпер и его команда останавливаются только в лучших гостиницах города, обязательным пунктом отмечен спортзал, а если его нет в отеле, то заказчик должен договориться с ближайшим залом. По райдеру Тимати нужно предоставить номер класса люкс с мини-баром, а рядом с номером должен стоять стул для охранника.

Авторы пишут, что в гримерке Тимати должен быть французский коньяк ХО или VSOP, 10 баночек Red Bull и обязательно 14 черных полотенец. Рядом с этой комнатой также должны поставить стул для охранника.

Ранее в Сети появился перечень условий к организаторам выступлений певца SHAMAN. В райдер артиста вошли подушки из гусиного пуха, кровати King Size и автомобили Mercedes-Benz Maybach. Исполнитель предпочитает тонированные машины, а в случае длинной поездки SHAMAN требует минивэны с матрасом по размеру заднего дивана и опытными выспавшимися водителями.