Вернувшейся в РФ Орбакайте поставили условие: при чем тут Пугачева и Галкин Бородин призвал вернувшуюся в Россию Орбакайте публично высказаться об СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певицу Кристину Орбакайте призвали сделать публичное заявление о спецоперации после возвращения в Россию. Кому принадлежит инициатива и какое к этому отношение имеют Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Кто призвал Орбакайте высказаться об СВО

С этой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В своем Telegram-канале он опубликовал скриншот переписки с Орбакайте, в которой попросил певицу сделать публичное заявление о спецоперации. В частности, экс-адвокат поинтересовался, не использует ли дочь Пугачевой Россию сугубо для заработка.

«Кристина, у меня встречный вопрос к Вам — не могли бы вы в своих социальных сетях прокомментировать ваше отношение к СВО, чтобы люди понимали вас в трудную минуту для страны. Вы с кем? Или вы Россию используете только для зарабатывания денег?» — говорится в сообщении Бородина в адрес Орбакайте.

При чем тут Пугачева и Галкин

Как указал Бородин, его просьба связана с тем, что Пугачева и ее супруг Галкин высказали свою позицию относительно проводимой Россией спецоперации на Украине.

«Я призываю это сделать, так как позиция вашей мамы и ее мужа Галкина — она ясна. А вот ваша — пока такая тихушная», — написал Бородин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин

Зачем Орбакайте вернулась в Россию

Накануне сообщалось, что певица, которая давно обосновалась в Соединенных Штатах, вернулась в Россию, где приняла участие в музыкальном мероприятии «Песня года», писал NEWS.ru.

В ноябре стало известно, что Орбакайте вернулась в эфир Первого канала — она снялась в четвертом сезоне сериала «Тест на беременность», где сыграла роль заведующей родильным отделением Ники Алексеевны. Показ новых эпизодов стартовал 27 ноября.

Как в России отреагировали на возвращение Орбакайте

Музыкальный критик Сергей Соседов в комментарии NEWS.ru предположил, что возвращение певицы Кристины Орбакайте на российские телеэкраны будет хорошо воспринято зрителем. В то же время он усомнился в успехе сериала «Тест на беременность».

«К сожалению, время великих фильмов и режиссеров ушло. Смотреть сегодня совершенно нечего. Ранее Кристина снялась в фильме Ролана Быкова „Чучело“, это действительно можно назвать кино. То есть она начала карьеру с вершины, ей очень повезло, что она заполучила главную роль. Сейчас же такой успех маловероятен», — считает Соседов.

Он добавил, что российский зритель, возможно, положительно воспримет возвращение Орбакайте на отечественные телеэкраны, поскольку она не делала каких-либо спорных заявлений о стране и политике.

«Орбакайте никак себя не запятнала. А ведь она оказалась в очень тяжелом положении, потому что мать ее подвела. У Аллы Пугачевой мудрости ноль к ее годам, дочь повела себя намного разумнее, поэтому к ней не должно быть никаких претензий», — констатировал критик.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Где живет Орбакайте

Последние несколько лет Орбакайте живет на две страны — Россию и США. В Штатах она проживает с мужем — бизнесменом Михаилом Земцовым — и дочерью Клавдией.

Старший сын певицы Никита Пресняков получил образование в США, но потом вернулся в Россию, где женился на модели Алене Красновой. Он создал свою музыкальную группу и долгое время проживал на бывшей даче Пугачевой в Малых Бережках в Подмосковье. Сейчас Пресняков вместе с супругой находятся в США.

Будет ли Орбакайте участвовать в новогодних шоу

Как сообщалось, артистка отказалась от съемок в новогодних шоу. В прошлом певица была постоянным участником концертов и мероприятий, приуроченных к новогодним праздникам.

Сама Орбакайте не комментировала такую информацию.

Читайте также:

Орбакайте вернется на Первый канал: будет ли в новогодних шоу с Пугачевой

Сверхновое оружие РФ, встреча SHAMAN и Орбакайте, метели: что будет дальше

Дочь за мать в ответе? О Пугачевой и Орбакайте