Вернувшегося из зоны СВО актера не пустили на ТВ: как живет Михаил Мамаев Актера Мамаева не пустили на российскую передачу из-за флага РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Мамаев

Актера Михаила Мамаева не пустили на шоу на одном из федеральных телеканалов из-за отказа снять бейсболку с российским триколором. Как живет артист после 24 февраля 2022 года и что он делает в зоне СВО?

Что известно о скандале с бейсболкой

Как рассказал актер, в конце ноября он приехал из зоны спецоперации для записи передачи «Привет, Андрей!», в ходе которой планировал поздравить зрителей с грядущим сочельником. Мамаев объяснил, что был в форме, одним из элементов которой является бейсболка с флагом России. Однако члены съемочной группы программы, в том числе режиссер, попросили актера снять головной убор.

«Я в прошлую ночь приехал с фронта <...> и был в форме. Меня попросили ее снять. <...> При этом меня спрашивали, почему мне так важно быть в бейсболке с флагом. Я тоже спросил, почему им так важно, чтобы я снял бейсболку. Ответ — типа у них все без бейсболок, требования оператора», — написал Мамаев в своем Telegram-канале.

Актер добавил, что создатели подобных шоу избегают темы СВО. По его словам, продюсеров не смущают гости в «одежде со стразами», однако у них другое отношение к тем, у кого «флаг России под козырьком».

Что актер делает в зоне СВО

Михаил Мамаев известен по роли Никиты Оленева в фильмах «Виват, гардемарины!», «Гардемарины» и последующих частях франшизы режиссера Светланы Дружининой. С конца 2022 года он находится в зоне СВО в качестве военного корреспондента, о чем рассказывал в интервью NEWS.ru.

«Первая и главная мысль с 24 февраля 2022 года: чем я могу помочь, какие мои навыки и умения могли бы пригодиться. Когда-то в юности занимался военной журналистикой. Пытался поехать в зону военных действий официально — в Ирак. Меня туда не пустили. Но я нашел возможность попасть через частную информационную компанию. И работал в качестве военкора. Сейчас произошло нечто приблизительное. И я счастлив быть полезным здесь», — рассказывал актер в апреле текущего года.

По словам Мамаева, в зону боевых действий он отправился тайно — родным и близким артист сообщил, что уехал во Вьетнам.

«Я друзьям сказал, что собираюсь ехать отдыхать во Вьетнам. Раньше, до пандемии, действительно туда уезжал на месяц-два зимой, поскольку увлекаюсь виндсерфингом. Лет 10 ездил. Я подумал, что если на этот раз уеду в Донбасс, а скажу, будто отправился во Вьетнам, то никто не догадается. Так оно и было. Правда, потом информация все равно просочилась в СМИ, и друзья узнали. В общем, удивились, да», — делился Мамаев.

Как у Мамаева дела с актерской карьерой после начала СВО

Артист признался корреспонденту NEWS.ru, что не может представить свое возвращение на сцену, пока идут боевые действия.

«Я не думал об этом. Честно говоря, сейчас не могу представить себя выходящим на сцену в чужом костюме, играющим чужую роль, тем более, например, в комедии», — подчеркнул актер.

Говоря о двух продолжениях «Гардемаринов», где он играет одну из главных ролей, Мамаев отметил, что обе части были сняты еще до начала спецоперации.

«В одной из серий действие, кстати, происходит в тех местах, где сейчас наши ребята сражаются и где я недавно также находился. Кинбурнская коса, Мариуполь. Там же был суворовский десант и Русско-турецкая война 1787 года — это как раз действие пятой части „Гардемаринов“, которая в этом году должна выйти на экран. Но обе серии были сняты до СВО. Сейчас считаю, что я нужнее здесь. Пишу стихи и песни, имею возможность адресно прочитать их ребятам, поддержав, подбодрив», — рассказал Мамаев.

Речь идет о картине «Гардемарины. 1787. Война». 10 ноября в Москве прошел предпремьерный показ фильма, на котором присутствовал Мамаев и другие актеры из этой ленты, в частности Александр Домогаров и Дмитрий Харатьян. В прокат лента вышла 16 ноября.

Как Мамаев относится к уехавшим из России артистам

По словам Мамаева, часть его знаковых знакомых уехали из России после СВО.

«Среди уехавших есть друзья или хорошие знакомые. Но я постараюсь абстрагироваться и скажу так: после Донбасса эти люди [уехавшие из страны] вызывают у меня брезгливость. Это слово, продуманное мной. Уехали они осознанно или просто испугались, виноваты или не виноваты — для меня не имеет значения. Каждый делает свой выбор. Видимо, их так воспитали. Переубедить нам друг друга никогда не удастся», — сказал Мамаев.

Он отметил, что к таким людям стоит относиться в рамках законодательства.

«Если человек уехал и потом решил вернуться, нужно понять, как он уехал. Уклоняясь от мобилизации? Это одна статья УК РФ. Оскорбительно отзывался о нашей армии? Другая статья. Если, допустим, пожилой человек уехал, потому что на старости лет ему сложно воспринимать происходящее, тогда это смягчающее обстоятельство. Нужно рассматривать каждую конкретную ситуацию, исходя из уголовного кодекса», — подчеркнул он.

Уголовный кодекс, отметил Мамаев, не должен смягчаться в ближайшие 25 лет, как это было после окончания Великой Отечественной войны.

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