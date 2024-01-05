Верник снялся в «Модном приговоре». Правильно или нет о нем сказала Собчак? Собчак после съемок Верника в «Модном приговоре» заявила, что ему нечего терять

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Верник

Актер Игорь Верник появился в эфире нового сезона шоу «Модный приговор» в роли «судьи». Что известно о новой должности артиста, как на его появление в программе отреагировала телеведущая Ксения Собчак?

Что известно о новом сезоне «Модного приговора»

Программа «Модный приговор» вернулась в эфир Первого канала 2 января 2024 года. Первые выпуски шоу проходят в формате телевизионного кастинга. Кресло «обвинителя» сохранила за собой телеведущая Эвелина Хромченко.

На роль «судьи», место которого ранее занимал историк моды Александр Васильев, руководители проекта устроили кастинг между актером Игорем Верником, стилистами Александром Роговым и Даниилом Грачевым, а также телеведущими Александром Анатольевичем и Константином Михайловым.

«Непростой выбор авторы передачи предлагают доверить зрителям. Онлайн-голосование за новых ведущих будет объявлено после того, как все претенденты побывают в эфире», — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Место «защитника», в роли которого длительное время снималась певица Надежда Бабкина, также будет отдано одному из претендентов: телеведущей Татьяне Геворкян, писательнице и блогеру Арине Холиной, шоумену Антону Лаврентьеву и певицей Мие Бойке.

Что известно о выпуске с Игорем Верником

Актер Игорь Верник принял участие в съемках первого выпуска нового сезона шоу «Модный приговор» в качестве «судьи». Героиней пилотного эфира стала Александра, которая рассказала о своей сложной судьбе. Несколько лет назад маргиналы сбросили с 11-го этажа ее собаку за громкий лай, а недавно женщина удочерила дважды попадавшую в детский дом двоюродную племянницу Жанну.

Из-за постоянных стрессов Александра набрала лишние килограммы, на ней перестали застегиваться джинсы, и, по словам Жанны, она очень этого стеснялась. В ответ Верник попытался пошутить.

«Сейчас Жанна прилюдно сообщила, что порой ширинка, которая должна мгновенно подниматься вверх, это движение осуществляется не так быстро», — сказал он.

После преображения гостьи шоу в финале программы Игорь Верник осыпал Александру комплиментами.

«Я не знаю, чувствует ли себя защищенной Александра, но мы, мужчины, уже не чувствуем себя защищенными. Мы чувствуем себя беззащитными перед такой эффектной женщиной», — отметил артист.

Что сказала Собчак о новой роли Игоря Верника

Телеведущая и журналист Ксения Собчак считает, что Игорь Верник хорошо подходит на роль ведущего «Модного приговора».

«Тут не утихают споры о том, что Верник теперь соведущий „Модного приговора“. Ребят, ответственно заявляю, Верник может вести что угодно! А если серьезно, женщинам там только это и нужно — комплименты Верника и увещевания, что все у них хорошо. Верник никогда не был fashion person, так что терять ему абсолютно нечего», — написала она в своем Telegram-канале.

По мнению телеведущей, Эвелине Хромченко этот проект «испортил жизнь в большой моде», тогда как отказавшаяся от съемок в нем журналист Алена Долецкая успешно работает в фешен-индустрии.

«Помню, вести проект предлагали Долецкой, работы у нее тогда уже не было, но она отказалась. И далее продолжение карьеры очень разное: Алена — эксперт модных брендов, лекториев и бесконечных pop-up-projects, Эвелина — модный народный редактор. Обе счастливы, но как по-разному!» — уточнила Ксения Собчак.

При этом телеведущая считает, что съемки в «Модном приговоре» не смогут негативно сказаться на Игоре Вернике.

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