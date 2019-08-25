https://static.news.ru/photo/b285885c-c744-11e9-87a8-fa163e074e61_660.jpg Игорь Верник Фото: Сергей Булкин/News.ru

Популярный актёр Игорь Верник встал на защиту своего сына Георгия. Причиной негодования пользователей Сети стал снимок, на котором запечатлён Георгий, сморкающийся в купюру номиналом пять тысяч рублей.

Верник объяснил, что его сын является студентом Школы-студии МХАТ. Молодой человек сейчас снимается в фильме, кадр из которого он опубликовал в своём Instagram.

Рабочее название проекта — «Интересное кино». И вот сын в нем как раз и снялся, — сказал артист в интервью « КП ».

По его словам, Георгий играет гламурного подонка.

Как ранее писал News.ru, телеведущая Ксения Собчак вступилась за актёра Игоря Верника, который проехал по пешеходной улице в центре Москвы на своём внедорожнике. По словам девушки, это единственный способ добраться на авто до служебного входа в Московский Художественный театр.