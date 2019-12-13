Фото: Said Gadzhiev/Russian Look

Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.

Песня называется Make It Rain Champagne, впервые Данилко исполнил её на прошедшем 12 декабря в украинской столице концерте, пишет Unian.

Аудиозапись уже выложена на официальном канале Сердючки на YouTube. Пользователям видеохостинга новый трек понравился.

Как сообщал NEWS.ru ранее, украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко со слезами покинул студию украинской версии шоу «X-фактор». Прежде чем уйти, Данилко заявил о своей некомпетентности в качестве наставника.

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