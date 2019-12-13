Фото: Said Gadzhiev/Russian Look

Известная телеведущая Лариса Гузеева в эфире шоу «Давай поженимся» рассказала о своих проблемах с алкоголем.

Во время беседы с гостьей программы, которая рассказывала о пагубном влиянии пристрастия к алкоголю на свою жизнь, Гузеева призналась, что также страдала подобной проблемой. Телеведущая поделилась, что в какой-то момент...