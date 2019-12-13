Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
Песня называется Make It Rain Champagne, впервые Данилко исполнил её на прошедшем 12 декабря в украинской столице концерте,
Аудиозапись уже выложена на официальном канале Сердючки на YouTube. Пользователям видеохостинга новый трек
Как сообщал NEWS.ru ранее, украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко со слезами покинул студию украинской версии шоу «X-фактор». Прежде чем уйти, Данилко заявил о своей некомпетентности в качестве наставника.
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