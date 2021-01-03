Вера Брежнева смутила поклонников «беременным» видом

https://static.news.ru/photo/0f9b36ac-4e32-11eb-b31b-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вера Брежнева дала поклонникам повод думать о её новой беременности своими новогодними фото. Жена Константина Меладзе опубликовала снимки под ёлкой, на которых она запечатлена в слишком широкой одежде.

Певица в светлых брюках и джемпере «оверсайз» позирует у ёлочных игрушек.

Загадали свои самые заветные желания? Пусть каждое сбудется! Благополучного, здорового и доброго нового 2021 года нам, — подписала фото бывшая солистка группы «ВИА Гра».

Сбитые с толку большим размером вещей подписчики напрямую спросили Брежневу, не ждёт ли она ребёночка.

Ну, пока нет... Но вещи «оверсайз» всегда дают такое впечатление, — не стала интриговать фанатов артистка.

Остальные поклонники не стали морочить себе голову вопросом о беременности Брежневой и просто пожелали 38-летней знаменитости удачи в новом году.

Вера Брежнева и Константин Меладзе в этом году отметят шестую годовщину свадьбы. Пара тайно поженилась в Италии. От предыдущих браков у артистки и продюсера есть по двое детей, но супруги мечтают об общем ребёнке, о чём Брежнева уже заявляла на публике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Вера Брежнева выложила в своём Instagram «честное» фото без фильтров. На представленном снимке артистка запечатлена без косметики, укладки и ретуши.