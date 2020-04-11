Вера Брежнева: самоизоляция укрепила брак с Меладзе

Певица Вера Брежнева рассказала, что наслаждается вынужденной самоизоляцией. По словам артистки, она хозяюшка: готовит, прибирает.
Кроме того, Брежнева уверяет: между ней и её супругом Константином Меладзе царит полная идиллия, а режим «круглые сутки вместе» только укрепляет их отношения,
Поддерживать эмоциональный баланс в семье в это нелёгкое время 38-летней певице удаётся благодаря занятости. Все её близки заняты с утра до вечера. Дочка учится онлайн, а муж на верхнем этаже сидит в студии и работает. Сама же Брежнева тренируется, проводит прямые эфиры, занимается по хозяйству. Потом они встречаются на обеде, как будто не виделись полдня.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Веру Брежневу раскритиковали в Сети после того, как она поддержала супругу рэпера Джигана Оксану Самойлову.
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