Вера Брежнева: самоизоляция укрепила брак с Меладзе

https://static.news.ru/photo/b0fa9bb2-7c0c-11ea-a063-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: ververa/instagram.com

Певица Вера Брежнева рассказала, что наслаждается вынужденной самоизоляцией. По словам артистки, она хозяюшка: готовит, прибирает.

Кроме того, Брежнева уверяет: между ней и её супругом Константином Меладзе царит полная идиллия, а режим «круглые сутки вместе» только укрепляет их отношения, пишет StarHit

Поддерживать эмоциональный баланс в семье в это нелёгкое время 38-летней певице удаётся благодаря занятости. Все её близки заняты с утра до вечера. Дочка учится онлайн, а муж на верхнем этаже сидит в студии и работает. Сама же Брежнева тренируется, проводит прямые эфиры, занимается по хозяйству. Потом они встречаются на обеде, как будто не виделись полдня.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Веру Брежневу раскритиковали в Сети после того, как она поддержала супругу рэпера Джигана Оксану Самойлову.