https://static.news.ru/photo/b8d8caf8-6892-11ea-b112-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Вера Брежнева поделилась тем, какие подарки ей дарит её супруг, музыкальный продюсер Константин Меладзе. Об этом сообщил портал Starhit.ru.

Дарит то, что наполнено любовью. Будь то книги, вещи, ювелирные украшения или путешествия. Признаюсь, я редко жду чего-то конкретного, и очень приятно, когда мужу удается предугадать мои желания. Обожаю, проснувшись, слышать, как он играет на рояле. Когда Костя преподносит музыку, это лучший подарок для души, — привели слова Веры Брежневой на портале.

Певица добавила, что муж ей часто делает приятные сюрпризы и комплименты.

Всегда поднимают настроение комплименты мужа, потому что это проявление любви и нежности. Их, к счастью, я получаю часто, — процитировали Веры Брежневу на сайте.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Веру Брежневу раскритиковали в Сети после того, как она поддержала супругу рэпера Джигана Оксану Самойлову.