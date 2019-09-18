https://static.news.ru/photo/ff726e84-da0c-11e9-9195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Вера Брежнева, отвечая на вопросы поклонников в истории в Instagram, упомянула о казусном случае, который произошёл с ней прямо перед выходом на сцену.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» оделась и накрасилась в гримёрке, после чего собиралась пойти на сцену.

Выхожу из гримёрки, а дверь не открывается. Организаторы начали выбивать дверь. Время идёт, люди ждут, — поделилась артистка.

Все попытки вызволить звезду оказались тщетными. Поэтому её продюсеру пришлось вызвать специального человека, который взломал замок через 20 минут. Она добавила, что испытала нереальный выброс адреналина.

Как ранее писал News.ru, пользователи раскритиковали совместную фотографию Меладзе и Брежневой, которой певица поделилась на своей странице в Instagram. Подписчики сравнили их с отцом и дочкой, намекая на большую разницу в возрасте.