https://static.news.ru/photo/8b189092-251e-11ea-8105-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вера Брежнева поздравила младших сестёр-двойняшек с 35-летием. В честь этого события экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала семейные фото из своего архива.

Сестёр Брежневой зовут Анастасия и Виктория, у неё также есть старшая сестра Галина. Известно, что одна из сестёр Брежневой — Виктория Галушка крутила роман с продюсером Александром Цекало, который после ушёл от неё к другой женщине.

Поклонников Брежнева уверила, что дай ей шанс родиться ещё раз, она бы выбрала именно эту семью, таких же отца, мать и сестёр.

Я счастлива, что у нас многодетная семья, — написала певица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Вера Брежнева поразила поклонников неожиданным образом, в котором она снялась для журнала косметики и парфюмерии. Экс-солистка «ВИА Гры» позирует в образе лаборантки в химической лаборатории.