Вера Брежнева Вера Брежнева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вера Брежнева поздравила младших сестёр-двойняшек с 35-летием. В честь этого события экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала семейные фото из своего архива.

Сестёр Брежневой зовут Анастасия и Виктория, у неё также есть старшая сестра Галина. Известно, что одна из сестёр Брежневой — Виктория Галушка крутила роман с продюсером Александром Цекало, который после ушёл от неё к другой женщине.

Поклонников Брежнева уверила, что дай ей шанс родиться ещё раз, она бы выбрала именно эту семью, таких же отца, мать и сестёр.

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Если бы у нас было право выбора на небесах , в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива , что у нас была многодетная семья. И что именно 22го декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички) ( вместо одного крупного мальчика ) с этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник и самое главное, чего я нам желаю - собираться вместе почаще. @galushkat @monika_rag Отмечайте своих сестёр/братьев , если у вас тоже тёплые отношения.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Я счастлива, что у нас многодетная семья, — написала певица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Вера Брежнева поразила поклонников неожиданным образом, в котором она снялась для журнала косметики и парфюмерии. Экс-солистка «ВИА Гры» позирует в образе лаборантки в химической лаборатории.

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