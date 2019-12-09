https://static.news.ru/photo/92deb752-1a42-11ea-9608-fa163e074e61_660.jpg Вера Брежнева Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Певица Вера Брежнева поразила поклонников неожиданным образом, в котором она снялась для журнала косметики и парфюмерии. Экс-солистка «ВИА Гры» позирует в образе лаборантки в химической лаборатории.

Звезда одета в обтягивающий серебристый костюм, её длинные белокурые волосы скрыты под рыжим париком. В руках певица держит колбы, мензурки и прочие сосуды с разного цвета жидкостями стоят на столе.

Узнаете? Я не устану вас удивлять и удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения! Вашему вниманию: лаборатория Веры, — задорно подписала снимок певица.

Поклонники новый образ артистки восприняли с восторгом. «Это прекрасно!», «Перевоплощение — супер!», «Я хочу к тебе на уроки химии», написали они в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и актриса Вера Брежнева дебютировала в качестве стендап-комика на сцене Comedy Club. В ироничной манере она поведала миру о том, что воспринимает себя не как артистку, а как прежде всего замужнюю женщину и мать двоих детей.