Узнаете? Я не устану вас удивлять и удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения! Вашему вниманию: лаборатория Веры, — задорно подписала снимок певица.
Поклонники новый образ артистки восприняли с восторгом. «Это прекрасно!», «Перевоплощение — супер!», «Я хочу к тебе на уроки химии», написали они в комментариях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и актриса Вера Брежнева дебютировала в качестве стендап-комика на сцене Comedy Club. В ироничной манере она поведала миру о том, что воспринимает себя не как артистку, а как прежде всего замужнюю женщину и мать двоих детей.