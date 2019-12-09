Вера Брежнева Вера Брежнева Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Певица Вера Брежнева поразила поклонников неожиданным образом, в котором она снялась для журнала косметики и парфюмерии. Экс-солистка «ВИА Гры» позирует в образе лаборантки в химической лаборатории.

Звезда одета в обтягивающий серебристый костюм, её длинные белокурые волосы скрыты под рыжим париком. В руках певица держит колбы, мензурки и прочие сосуды с разного цвета жидкостями стоят на столе.

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Узнаете ? Я не устану вас удивлять ) и удивлять себя)) Чувствую себя юной хулиганкой , когда мне предлагают такие перевоплощения! Вашему вниманию ЛАБОРАТОРИЯ ВЕРЫ Обожаю журнал @flacon_magazine за смелость и креатив И благодарю любимую @alionadol за эти эмоции! Это всего лишь одно фото , остальные можно увидеть в журнале! Он уже в продаже !!! Фото: Анастасия Рябцова @anastasriaphoto Стиль: Ксения Дремина @xenia_dremina Makeup: Ника Кисляк @nikakislyak Прическа: Алексей Ярославцев @yaroslavtsev1 Сет Дизайнер: Максетт Прибылов @by_maxett Фокусы: Виталий Леснов @barfuture.ru Продюсер: Арина Ломтева @ari_volfson Ассистент фотографа: Алексей Салтыков, Сергей Бурняшев Ассистент стилиста: Александра Волкова @volkovaleksandra Ассистент сет дизайнера: Ник Шайтан @shaytaaaaan Ассистенты продюсера: Дарья Шиленкова @okolorave Далия Бакунова @luisbuduale Костюм @ttswtrs Как вам наш эксперимент ?

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Узнаете? Я не устану вас удивлять и удивлять себя. Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения! Вашему вниманию: лаборатория Веры, — задорно подписала снимок певица.

Поклонники новый образ артистки восприняли с восторгом. «Это прекрасно!», «Перевоплощение — супер!», «Я хочу к тебе на уроки химии», написали они в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и актриса Вера Брежнева дебютировала в качестве стендап-комика на сцене Comedy Club. В ироничной манере она поведала миру о том, что воспринимает себя не как артистку, а как прежде всего замужнюю женщину и мать двоих детей.

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