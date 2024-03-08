«Великая и святая»: Джигурда встал на защиту Пугачевой Джигурда выступил против идеи признать Пугачеву иностранным агентом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Актер и шоумен Никита Джигурда встал на защиту народной артистки СССР Аллы Пугачевой и выступил против идеи признать ее иностранным агентом. При этом в беседе с изданием «Газета.Ru» артист указал, что всем деятелям культуры, которые покинули Россию, вскоре придется сделать выбор между «светом и тьмой».

Я категорический противник охоты на ведьм. Так с водой можно и ребенка из купели выплеснуть. Я против того, чтобы великую Аллу Пугачеву признавали иноагентом. В сравнении с реальными и подлыми иноагентами Александром Невзоровым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Борисом Гребенщиковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Виктором Шендеровичем Алла Борисовна — святая, — сказал Джигурда.

Звезда фильма «Любить по-русски» добавил, что всем уехавшим знаменитостям неизбежно придется выбрать сторону, в том числе и Пугачевой. Джигурда подчеркнул, что перед ними стоит выбор между светом в лице России или тьмой, которая «готовит цифровой концлагерь для всех народов».

Выбирай, великая Алла Борисовна. На двух стульях на этот раз никому усидеть не удастся, — резюмировал актер.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев предложил признать Аллу Пугачеву иностранным агентом. По его словам, таким образом певица не сможет больше получать деньги из России. Так Журавлев оценил заявление Примадонны, в котором она выразила мысль, что «нормальные люди» не вернутся в Россию. Депутат в ответ на это сказал, что нормальные люди как раз живут в РФ в сложный для страны период.