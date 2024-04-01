«Вела себя капризно»: Бородина рассказала о конфликте с Седоковой Бородина назвала капризами поведение Седоковой на шоу «Последний герой»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой рассказала о конфликте с певицей Анной Седоковой на съемках программы «Последний герой». По ее словам, артистка вела себя капризно, хотя изначально знала, что на шоу придется «выживать». Бородина отметила, что сама бы никогда не согласилась сниматься в подобном проекте в качестве участницы из-за страхов и панических атак.

В «Последнем герое» действительно надо выживать. Там ребята спят на траве, на песке, не имеют туалетной бумаги. Я понимала, как им там плохо и тяжело. Организаторы мне сказали: понимаем, что это все звезды, но тем не менее надо строгача включить, иметь выдержку, Мы нормально общались с Аней [Седоковой], мы никогда не были приятельницами. Но что Птаха [рэпер Давид Нуриев], что Анечка вели себя слишком капризно, - сообщила Бородина.

Ранее Бородина рассказала, что ей было сложно работать с Ксенией Собчак на телепроекте «Дом-2». Она заявила, что ей иногда запрещали разговаривать в кадре во время съемок с журналисткой.

Ведущая добавила, что работать в реалити-шоу стало значительно проще, когда Собчак покинула проект. По словам Бородиной, только после этого ей удалось раскрыться и «задышать».