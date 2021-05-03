Ведущую «Ревизорро» не стали задерживать за поножовщину в Москве

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Ведущую телешоу «Ревизорро» и звезду шоу «Пацанки» Ксению Милас не стали задерживать и отпустили из полиции под обязательство о явке. В отношении неё возбуждено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью во время бытового конфликта в столичном районе Южное Бутово, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что телеведущая «была изобличена в содеянном преступлении».

Конфликт произошёл 1 мая в квартире на вечеринке у диджея Яны Бородиной. По предварительным данным, Милас повздорила с одной из участниц мероприятия и ударила её ножом. Пострадавшая Мария Ефименко госпитализирована.

На время расследования ведущую отстранили от работы на телеканале «Пятница», а съемки передачи «Ревизорро» с её участием приостановили. По словам главы канала Николая Картозии, руководство намерено дождаться результатов следствия по делу.

Сама Милас призвала поклонников взвешенно оценивать информацию об инциденте. «Фильтруйте, думайте своей головой и не верьте тому, что вам вливают», — написала она в соцсети. Однако никаких подробностей произошедшего она не сообщила и комментировать произошедшее не стала.