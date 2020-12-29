Ведущую Регину Тодоренко экстренно госпитализировали на Бали

https://static.news.ru/photo/0df06402-4abe-11eb-b2cf-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущую и блогера Регину Тодоренко, улетевшую отдыхать на Бали вместе с семьёй, экстренно госпитализировали из-за травмы ноги.

На Бали ведущая занимается с инструктором, осваивая сёрфинг. Пытаясь поймать волну, она серьёзно поранила ногу.

reginatodorenko/instagram.com

Рифом разрезало ногу. Внутри остался кусочек коралла. Очень больно, — сообщила Тодоренко в «сториз» в Instagram.

Она добавила, что из-за падения получила также сильный удар доской и теперь у неё в синяках руки и ноги. Ушибы оказались не такими уж и безобидными, поэтому девушке пришлось срочно обратиться за медицинской помощью.

В социальной сети она показала, в каком состоянии находится в госпитале — знаменитость лежит на каталке, а рядом с ней находится муж — певец Влад Топалов.

Ранее стало известно, что путешествие телеведущей Регины Тодоренко вместе с двухлетним сыном Майклом по Индонезии началось с больницы. В первый же день пребывания на острове Бали малыш получил травму. О произошедшем медиазвезда рассказала в Instagram. По её словам, так получилось потому, что мальчик решил побегать от мамы. В итоге невинная детская шалость закончилась печально. Ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Она призналась, что её «сердце чуть не остановилось», отметив, что любая мама поймёт тревогу в такой момент, писал NEWS.ru.