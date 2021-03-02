Ведущим шоу «Дом-2» придумали новую программу

https://static.news.ru/photo/8b907f9e-7b7b-11eb-bf69-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двум ведущим телепроекта «Дом-2» Ольге Бузовой и Ксении Бородиной придумали новый проект. Это произошло после закрытия скандально известной телестройки.

Как сообщает портал Vokrug.tv, сейчас снимаются пилотные выпуски новой программы. Концепция и идея шоу находятся в разработке. Известно, что проект будет посвящён мистике.

Примечательно, что Бородина и Бузова после закрытия «Дома-2» не ушли с ТНТ. Они стали ведущими программы «Бородина против Бузовой». Также Бородина участвует в шоу «Перезагрузка».

Официально «Дом-2» был закрыт 18 декабря 2020 года. Причиной названы низкие рейтинги шоу и отказ рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск проекта вышел 30 декабря. Авторы шоу заявили, что программа вернётся на экран с новыми героями. Перезапуск шоу планировался на телеканале CТС Love, но съёмки были сорваны из-за того, что производственная компания не пришла к соглашению по финансированию. Вскоре после этого участников проекта заставили выселиться с площадки.

Как писал NEWS.ru, бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертишный) раскритиковал образ жизни Ольги Бузовой. Шоумену не понравилось поведение певицы на программе Первого канала «Сегодня вечером». Абрикосов заявил, что испытал испанский стыд за поведение Бузовой. Бывший участник «Дома-2» считает, что телеведущая стала скучной и аудитории больше не нравятся её шутки.