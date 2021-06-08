Ведущего Первого канала госпитализировали с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/63ed0ebe-c831-11eb-83c1-96000091f725_660.jpg Дмитрий Борисов Фото: ddborisov/instagram.com

Ведущий Первого канала Дмитрий Борисов госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, передаёт Telegram-канал Mash.

Последние три дня он (Дмитрий Борисов. — NEWS.ru) ощущал все симптомы [COVID-19], но лечился самостоятельно. Теперь, поскольку у телеведущего есть хронические заболевания, врачи решили не испытывать судьбу и понаблюдать Борисова в больнице, — говорится в сообщении ресурса.

На официальной странице звезды в Instagram пока никаких подтверждений или публикаций по поводу заражения COVID-19 нет.

Накануне актёр Александр Збруев опроверг информацию о своей госпитализации и объяснил её появление «глупостью» администрации «Ленкома». Артист также выразил негодование официальным комментарием администрации театра, подтвердившей, что знаменитость увезли в больницу.

Как сообщалось ранее, уже в конце февраля Збруев, который переболел коронавирусной инфекцией, заявил, что хорошо себя чувствует и приступит в скором времени к репетициям в театре. Он пояснил, что начнёт репетировать в тот момент, когда дойдёт очередь до сцены с его участием.