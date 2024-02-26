Ведущий Первого канала объявил о разводе с женой Ведущий Первого канала Соловьев заявил о разводе с женой после трех лет брака

Фото: Артем Соболев/News.ru

Тимур Соловьев

Ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Тимур Соловьев сообщил о разводе с супругой Анной Башмет, передает The Voice. Журналист жил в браке с бизнес-леди в течение трех лет.

Мы давно не вместе, — признался Соловьев.

Соловьев и Башмет сыграли свадьбу летом 2020 года. Торжество прошло в Barvikha Luxury Village в узком кругу близких и друзей. В январе 2021 года у супругов родилась дочь Сияна. Первые сообщения о разладе в семье появились прошлой осенью. Тогда СМИ писали, что Соловьева связывают романтические отношения с бывшей солисткой группы «Тату» Юлией Волковой, однако никто из знаменитостей эту информацию не подтверждал.

Ранее звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина откровенно рассказала о своей личной жизни. По словам певицы, ее последний брак с Сергеем Реутовым развалился из-за того, что она не смогла «сдать назад». Как призналась Гулькина, спустя несколько лет после свадьбы она поняла, что это совершенно не ее человек. Артистка считает, что развод был единственным правильным решением.