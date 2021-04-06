Ведущий «Маски» объяснил, почему в шоу поют под фонограмму

https://static.news.ru/photo/0da0741c-96d4-11eb-ab14-96000091f725_660.jpg Вячеслав Макаров Фото: vyacheslav_star/instagam.com

Несмотря на то что «Маска» является музыкальным шоу, петь звёздным участникам приходится под фонограмму. Вживую делать это, будучи внутри ростовых кукол, нереально, рассказал ведущий проекта Вячеслав Макаров.

По его словам, конкурсанты сами выбирают образы, с которыми будут в дальнейшем выступать. Наряды сшиты по индивидуальным меркам и подогнаны под фигуру каждого. Но выбор не безграничен: в шоу есть определённый набор персонажей, и звёзды выбирают исключительно из них.

Они выбирают эскиз, а уже, собственно, под их телосложение шьётся костюм, чтобы им было в нём комфортно двигаться, перемещаться, чтобы там им ничего не давило, не сдавливало, — рассказал Макаров в Instagram.

Впрочем, выбывшие участники конкурса не раз признавались, что костюмы бывают невероятно тяжёлые. Кроме того, при внешней красоте маски, в отличие от остальной части наряда, всё-таки доставляют дискомфорт: закрывают практически весь обзор. Разоблачённые звёзды рассказывали позже, как боялись оступиться на сцене, потому что видели перед собой лишь небольшой фрагмент сцены.

«Маска» — музыкальное шоу на телеканале НТВ, которое является российской адаптацией международного формата Masked Singer. В программе участвуют певцы, актёры, спортсмены и другие известные личности, которые выступают на сцене в ростовых костюмах, сохраняющих их личность до момента выбывания из проекта.

Сейчас шоу покинули уже половина участников, их осталось лишь семеро. Ранее, как писал NEWS.ru, ведущий рассказал, какой финал ждёт зрителей.