Ведущий «Маски» назвал сроки выхода третьего сезона шоу

Российское музыкальное шоу «Маска» вернётся к зрителям с третьим сезоном. Об этом сообщил в своём Instagram ведущий программы Вячеслав Макаров.
Финал второго сезона состоялся 2 мая. Перед эфиром Вячеслав Макаров пообещал своим поклонникам грандиозное окончание шоу.
Слезы, восторг, разочарование, радость — это будет настоящий фейерверк эмоций. Наша сказка подходит к своему логическому завершению, и мы будем прощаться. Но я надеюсь, до следующего года, — написал ведущий.
Победителем второго сезона программы стал певец Джони. Он выступал в костюме Крокодила.
«Маска» — музыкальное телешоу, являющееся российской адаптацией международного формата Masked Singer. На сцене проекта знаменитости выступают в необычных костюмах, покрывающих их с ног до головы.
Информация о выступающих строго засекречена. Настоящие голоса конкурсантов слышны только во время исполнения песен и когда они раскрыли истинные лица. В остальное время они говорят через искажённый фильтр голоса, делясь небольшими подсказками о своих настоящих личностях.
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