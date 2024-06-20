Ведущий Гребенщиков отреагировал на новость о госпитализации Кушанашвили Ведущий Гребенщиков: неделю назад Кушанашвили чувствовал себя нормально

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Гребенщиков

Телеведущий Михаил Гребенщиков в разговоре с NEWS.ru сообщил, что его коллега Отар Кушанашвили меньше недели назад чувствовал себя нормально. По его словам, они вместе были на мероприятии супруги блогера. Гребенщиков подчеркнул, что узнал о госпитализации коллеги от журналистов.

Про госпитализацию узнал сейчас от вас. Я видел Отара меньше недели назад на мероприятии его супруги. Раз он там был, значит тогда с ним все было в порядке, — пояснил телеведущий.

Ранее появилась информация, что Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Уточняется, что журналиста экстренно прооперировали. Источник сообщает, что 53-летний Кушанашвили обратился к врачам из-за болей в области живота. По предварительным данным, шоумену потребовалась дорогостоящая операция, сейчас журналист восстанавливается.

До этого стало известно, что артистка Мариинского театра оказалась среди пострадавших от массового отравления — скрипачка в настоящее время находится в реанимации. По появившимся данным, женщина почувствовала себя плохо после употребления салата «Лобио». Это произошло во время гастролей в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на коллегу артистки.