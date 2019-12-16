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Вокруг российской телепередачи «Что? Где? Когда?» разгорелся скандал. Телеведущий Борис Крюк засчитал неоднозначный ответ одной из команд, из-за чего поссорился с матерью Наталией Стеценко, которая является гендиректором компании «Игра».

По версии «Московского комсомольца», инцидент произошёл во время съёмок третьей игры зимней серии. Она вышла в эфир Первого канала 15 декабря. Стеценко посчитала, что команда знатоков ошиблась и в знак протеста выбежала из дикторской прямо во время прямого эфира.

У меня бы они (игроки. — Прим. ред.) проиграли раньше! Ведущий добрый, просто очень добрый! Я просто ушла и думала, не вернусь, но вернулась. Они неправильно ответили! Им не надо было засчитывать этот ответ! — заявила Стеценко в интервью на YouTube-канале «Что? Где? Когда?».

Ранее News.ru писал, что магистр игры «Что? Где? Когда?» принёс извинения за свои действия в программе «Кто хочет стать миллионером?», после участия в которой его заподозрили в мошенничестве. 12 февраля редактор шоу Илья Бер заявил, что Друзь пытался получить правильные ответы на вопросы игры, предложив взамен часть выигрыша. Знаток подтвердил, что обсуждал сомнительную сделку, однако, по его версии, предложение исходило от Бера.