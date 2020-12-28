Ведущего «Кто хочет стать миллионером?» обвинили в обмане участницы

https://static.news.ru/photo/1392f2b2-491a-11eb-b044-fa163e074e61_660.jpg Джереми Кларксон Фото: Tomas Heidenreich/Global Look Press

Ведущий британской версии «Кто хочет стать миллионером?» Джереми Кларксон попал в скандал после неправильной подсказки ответа одной из участниц.

Как сообщает Daily Star, в игре принимала участие актриса Ронни Анкона. Она сразу заявила, что будущий выигрыш хочет отдать на благотворительность. Во время шоу у неё возникли сложности с вопросом о самой длинной автомагистрали в Великобритании.

Женщина взяла подсказку и позвонила другу, тот выбрал вариант ответа — М1. После чего, всё ещё сомневаясь, актриса обратилась к ведущему. Кларксон также подтвердил этот вариант. В результате Анкона проиграла — самой длинной автомагистралью в Великобритании является М6.

Зрители обвинили ведущего в том, что он нарочно дал неправильную подсказку и подставил актрису. По их мнению, Кларксон не мог не знать правильного ответа, он является экспертом в автомобильной тематике, а также имеет статус одного из самых известных в мире автолюбителей, поскольку на протяжении многих лет вёл автомобильное шоу Top Gear.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участник британской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Джей Пи Хоган позвонил жене, воспользовавшись подсказкой «Звонок другу», но услышал в ответ мужской голос. Ситуация на некоторое время ввела игрока в ступор, зато повеселила зрителей. Дозвониться «другу» удалось не сразу.