Ведущая шоу «Алена, блин!» объяснила гнев россиян из-за «голой вечеринки» Алена Жигалова: гости «голой вечеринки» Киркоров и Билан пострадали ни за что

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева

Ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова считает, что россияне были разгневаны «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой из-за веселья в это непростое время. В интервью российскому адвокату Александру Добровинскому она также пояснила, что некоторые гости пострадали ни за что: Дима Билан зашел на 5 минут, Филипп Киркоров был там всего 15 минут и вышел.

Ивлеева позиционировала мероприятие как закрытое. Фотографии организаторы делают и рассылают участникам сами, а те решают, публиковать их или нет. Здесь была странность — люди пришли и увидели десятки СМИ, которые затем стали катализатором скандалов, публикуя самый «сок». И люди, которые это видели, возмутились, потому что все мы знаем, в какое время живем и это было неуместно, хотя таких вечеринок по стране и в Москве много, — сказала Жигалова.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой. По данным канала, причиной стала ее задолженность перед налоговой, которая превысила сумму в 11,3 млн рублей. Счета Ивлеевой заморозили 14 июня. ФНС заинтересовалась деятельностью Ивлеевой после организованной ею «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор».