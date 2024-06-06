Ведущая Первого канала сломала руку и не смогла вести передачу Директор «Доброго утра» сообщила о переломе руки у ведущей Орловой из Саратова

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Телеведущая из Саратова Анастасия Орлова сломала руку, из-за чего снялась с эфира передачи на Первом канале, сообщила директор программы «Доброе утро». По ее словам, инцидент произошел на даче. Зрители не увидят Орлову примерно две-три недели.

Поездка на дачу закончилась переломом руки, — поделилась с поклонниками директор «Доброго утра».

Ведущая передачи упала на мокром полу. Сама Орлова сообщила подписчикам в Telegram-канале, что планирует читать книги и смотреть фильмы. Также телеведущая пожаловалась на гипс, который оказался очень тяжелым. Орлова не забыла поблагодарить сотрудников травмпункта, оказавших ей помощь.

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