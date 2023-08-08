Ведущая Орлова объяснила регулярные поездки в Европу Певица и телеведущая Орлова объяснила регулярные поездки в Италию делами в этой стране

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ольга Орлова

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова регулярно летает в Италию, поскольку у нее есть дела в данной стране, заявила она в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), отвечая на вопросы подписчиков. Орлова подчеркнула, что не имеет недвижимости в этой стране, являющейся членом НАТО.

Но у меня тут дела, из-за которых я должна здесь быть несколько раз в год, — пояснила певица.

Она не стала раскрывать других подробностей. Отвечать на вопросы подписчиков ей пришлось после того, как она рассказала, что вместе с мужем отправилась на отдых в Италию и не взяла с собой семимесячную дочь Анну. По ее мнению, нет смысла летать на отдых с младенцем. Орлова считает, что ребенку тяжело перенести два перелета и несколько часов в автомобиле. По словам певицы, ее часто обвиняют в том, что она «бросила своего ребенка», предположив, что таким образом некоторые люди «чувствуют свое превосходство».

Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода подверглась критике после своего выступления в Ницце. Исполнительница накинула на себя плащ в цветах украинского флага, а затем вышла на сцену в откровенном полупрозрачном боди. Особое негодование у поклонников вызвало то, что речь в поддержку родной страны Лобода произнесла на русском языке.