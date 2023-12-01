Ведущая кулинарного шоу назвала худшим блюдо, приготовленное Медведевой Утяшева назвала худшим борщ, приготовленный с Медведевой на шоу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ляйсан Утяшева

Спортсменка и ведущая кулинарного шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшева в интервью YouTube-каналу «Влобушкинъ» призналась, что самым худшим блюдом, приготовленным в ее передаче, стал борщ. Суп телеведущая готовила вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой.

Редкостное говно получилось. Мы с ней попробовали и такие: «Нет, это плохо», — рассказала Утяшева.

Вместе с тем супруга шоумена Павла Воли отметила, что беседа с фигуристкой была для нее интересной. Помимо Медведевой гостями шоу Утяшевой стали актриса Анна Хилькевич, певица Ольга Серябкина, блогер Алексей Жидковский и многие другие.

До этого Утяшева рассказывала, что в ней проснулась любовь к кулинарии после того, как она стала мамой. По словам гимнастки, таким образом она выражает свою любовь к семье. Утяшева отметила, что удивить своего мужа в приготовлении интересных блюд было непросто, так как его мама потрясающе готовит. Однако это подстегнуло Ляйсан не отчаиваться и погрузиться в мир кулинарии.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на актрису и некогда ведущую кулинарной передачи Юлию Высоцкую подали в суд. По его данным, некий фотограф узнал два своих снимка на кулинарном сайте звезды, при этом авторство там не было указано. Как выяснил канал, фотохудожник обратился к фирме актрисы, потребовав заплатить ему 125 тысяч рублей либо удалить снимки. По информации SHOT, никакой реакции со стороны представителей Высоцкой не последовало.