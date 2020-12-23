Ведущая «Давай поженимся!» выругалась матом на невесту

https://static.news.ru/photo/ffd11ed0-44e0-11eb-9442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/ Давай поженимся!/youtube.com

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова выругалась матом на невесту в костюме коровы, которая постоянно её перебивала.

В выпуске программы, который уже доступен на YouTube, телеведущая возмутилась тем, что невеста по имени Янина её постоянно перебивала. Сябитова заметила, что девушка, у которой дома бардак и которая ходит в кино по ночам, не может быть нормальной женой.

В ответ невеста несколько раз не давала ведущей продолжить высказывание, в результате чего Сябитовой пришлось крепко выражаться.

Дайте я, <...>, скажу. Заткнись, <...>, Янин, — сказала Сябитова.

Невеста тут же перебила ведущую вновь и заявила, что пришла на передачу не для того, чтобы ей «затыкали рот», и обвинила телеведущую в том, что та её «обесценивает».

Как сообщал NEWS.ru, ранее продюсер Макс Фадеев поделился впечатлениями от просмотра программы «Давай поженимся!» на Первом канале. По его словам, от увиденного он почувствовал себя дураком.