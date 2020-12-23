Ведущая «Давай поженимся!» выругалась матом на невесту

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова выругалась матом на невесту в костюме коровы, которая постоянно её перебивала.
В выпуске программы, который уже
В ответ невеста несколько раз не давала ведущей продолжить высказывание, в результате чего Сябитовой пришлось крепко выражаться.
Дайте я, <...>, скажу. Заткнись, <...>, Янин, — сказала Сябитова.
Невеста тут же перебила ведущую вновь и заявила, что пришла на передачу не для того, чтобы ей «затыкали рот», и обвинила телеведущую в том, что та её «обесценивает».
Как сообщал NEWS.ru, ранее продюсер Макс Фадеев поделился впечатлениями от просмотра программы «Давай поженимся!» на Первом канале. По его словам, от увиденного он почувствовал себя дураком.