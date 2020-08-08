Шоу-бизнес

«Вечно хожу в синяках»: актриса Куркова пожаловалась на свой темперамент

13:41, 08 августа 2020
Фото: instagram.com/rav_shana

39-летняя актриса Равшана Куркова рассказала подписчикам, что у неё не получается совладать со своим темпераментом. Женщина уже длительное время пытается стать более спокойной как внешне, так и внутренне, но всё равно остаётся резкой.

Лечу, тарахчу, энергии через край, торопыга, терпения ноль, вечно хожу в синяках — собираю все углы, — написала актриса на своей странице в Instagram.

Куркова показала подписчикам свой шрам на коленке. Она получила его в детстве, когда упала со скейтборда. Женщина призналась, что любила лазать по крышам гаражей.

Любимыми, помню, были крыши, над которыми росли тутовое дерево и дерево с грецкими орехами — мы с ребятнёй вечно их обрывали, — вспомнила Куркова.

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Куркова родилась в Ташкенте. В конце 1990-х переехала в Москву, где окончила филологический факультет Московского педагогического государственного университета. После этого работала на телевидении и редактором ток-шоу. Актёрское искусство Куркова изучала в рамках Высших режиссёрских курсов. Женщина сыграла в кино более 50 ролей.

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